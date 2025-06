Quando può debuttare Chiesa con il Liverpool

Dopo un'estate al centro del mercato, Federico Chiesa è volato in Inghilterra proprio negli ultimi giorni di trattative: l'esterno offensivo classe '97 ha trovato l'accordo con il Liverpool ed è sbarcato in Premier League diventando l'unico acquisto del club inglese nella sessione estiva. Ci sarebbe anche il portiere del Valencia Giorgi Mamardashvili, ma il classe 2000 è stato bloccato per la stagione 2025/26 quando prenderà il posto di Alisson tra i pali dei Reds.

QUANDO PUO' DEBUTTARE CHIESA CON IL LIVERPOOL - Chiesa invece è arrivato subito, aspettava una chiamata di una big dall'estero e dopo un lungo corteggiamento da parte del Barcellona i Reds hanno affondato il colpo: è arrivato a titolo definitivo firmando un contratto di quattro anni, la scadenza è fissata a giugno 2028 e ora c'è grande attesa per il debutto con la nuova maglia. Dopo l'esclusione per la gara di Premier League contro il Nottingham Forest, l'esordio potrebbe arrivare a San Siro contro il Milan: Chiesa dovrebbe partire in panchina, ma Slot è pronto a inserirlo.

COME PUO' GIOCARE CHIESA NEL LIVERPOOL - Nel ruolo di Chiesa il Liverpool in rosa è messo bene con Gakpo e Luìs Diaz, dall'altra parte c'è l'intoccabile Momo Salah e al centro si giocano il posto Diogo Jota e Darwin Nunez. E Federico? E' un jolly dell'attacco dei Reds, cercherà spazio nel suo ruolo naturale di ala sinistra ma può adattarsi anche a destra e, in caso di cambio modulo, Chiesa può essere schierato anche come seconda punta.