Aaron Ramsey debutta da allenatore: l'ex Juventus guiderà il Cardiff City fino al termine della stagione

Una nuova svolta nella carriera di Aaron Ramsey: dal centrocampo alla panchina, l'ex giocatore della Juventus sarà subito allenatore del Cardiff City.

E' la sorpresa annunciata dal club gallese in queste ore, il classe 1990 è stato scelto per traghettare la squadra nella fase finale della stagione in un momento delicatissimo. Il Cardiff City infatti è penultimo in Championship, la seconda divisione inglese, e ha tre giornate per cercare in tutti i modi la salvezza. E lo farà con il nuovo ruolo dell'ex Juventus.

RAMSEY SUBITO ALLENATORE - Il Cardiff City ha infatti esonerato il tecnico Omer Riza e ha deciso di affidare la panchina nelle ultime tre partite di campionato a Ramsey, a partire dal delicato scontro di lunedì con l'Oxford United.

L'ex Arsenal e Juventus, arrivato ai Bluebirds nell'estate del 2023, è ancora un giocatore del club in realtà, ma come spesso accaduto nella sua travagliata carriera è fermo per infortunio, un problema alla coscia che lo terrà fuori dai giochi per il resto della stagione (nel 2024/25 ha collezionato solo 8 presenze in campionato e 2 in FA Cup). Da giocatore ad allenatore, subito una nuova veste per il centrocampista gallese.



IL COMUNICATO - Il Cardiff City FC conferma di aver deciso di sollevare Omer Riza dal suo incarico di allenatore della prima squadra.

Aaron Ramsey guiderà il Club per le restanti tre partite della stagione dello Sky Bet Championship, a partire dalla partita di lunedì in casa contro l'Oxford United.

Chris Gunter, Joe Ralls, Tom Hutton e Matthew Bloxham si uniranno ad Aaron nell'area tecnica.

Desideriamo ringraziare Omer per la passione e l'impegno dimostrati durante il suo periodo alla guida del Cardiff City e gli auguriamo il meglio per i suoi prossimi passi nel mondo del calcio.

LA STAGIONE DEL CARDIFF CITY - Per Ramsey di fronte c'è una sfida ardua, provare a evitare ai compagni di squadra la retrocessione. Il Cardiff City versa in una situazione difficile, penultimo con 42 punti dopo 43 giornate (campionato a 24 squadre). Restano tre giornate per l'impresa e lunedì c'è subito il match casalingo con l'Oxford United, che di punti ne ha 48. Seguiranno poi altre due partite complicate contro West Bromwich e Norwich.

RAMSEY ALLA JUVENTUS - Ramsey ha avuto una parentesi anche in Italia, ma non fortunata. Tre anni con la Juventus, che lo ha ingaggiato a parametro zero nel 2019 dopo la scadenza con l'Arsenal. Ma l'avventura in bianconero non è andata come sperava anche per i tanti infortuni che lo hanno fermato: con la Juve in tutto ha collezionato 70 presenze con 6 assist prima dell'addio nel 2022.