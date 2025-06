Abodi: "Arbitri come agenti di pubblica sicurezza: stesse pene per chi li aggredisce"

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha appena annunciato una nuova norma sugli arbitri, inserita nel Dl Sport passato oggi, venerdì 20 giugno, in Consiglio dei Ministri: "Si tratta della norma sugli arbitri e tutte le figure tecniche che assicurano la regolarità della competizione. Saranno omologate, per punibilità e pene di chi li aggredisce, agli agente di pubblica sicurezza".

LE PAROLE DI ABODI - Abodi ha poi spiegato qual è la situazione legata alla nomina di un commissario per gli stadi "di cui ho già parlato molto, nel decreto discusso oggi, ma non ci sarà ancora. Abbiamo ritenuto opportuno prendere qualche altro giorno di approfondimento e daremo novità su questo durante la riconversione del decreto. Il CdM, su proposta di Mantovano, ha aderito all'iniziativa e ha dato pieno sostegno all'attività degli ultimi mesi. Sboarina come commissario agli stadi? È un esperto qualificato che sta lavorando con me ma no ha infine concluso il ministro".