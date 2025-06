Acerbi torna in Nazionale, con lui anche Locatelli e Orsolini: i 27 di Spalletti per Norvegia e Moldavia

(ad Oslo il prossimo 6 giugno)(lunedì 9 giugno, a Reggio Emilia). Le grandi novità rispetto all'ultima tornata di impegni degli Azzurri, sono rappresentate dal– che viene così preferito a Rolando Mandragora –, che vince la sfida a tre con Zaccagni e Politano.

C'è poi la prima chiamata in assoluto del centrale difensivo dell'Hellas Verona Diego Coppola, preferito al fiorentino Comuzzo e promosso dall'Under 21

Questa la lista completa dei 27 giocatori selezionati da Luciano Spalletti:

PORTIERI: Donnarumma, Meret, Vicario

DIFENSORI: Acerbi, Bastoni, Buongiorno, Cambiaso, Coppola, Di Lorenzo, Dimarco, Gabbia, Gatti, Udogie, Zappacosta

CENTROCAMPISTI: Barella, Casadei, Frattesi, Locatelli, Ricci, Rovella, Tonali

ATTACCANTI: Kean, Lucca, Maldini, Orsolini, Raspadori, Retegui.

Scelte importanti dunque, anche perché l'Italia inizia il suo percorso di qualificazione al prossimo Mondiale partendo da un gap di 6 punti rispetto alla Norvegia, che ha vinto le prime due partite contro Moldavia ed Israele e avrà il vantaggio di affrontarci per il nostro esordio davanti ai propri tifosi. Per contrastare due attaccanti molto temibili come Haaland e Sorloth, Spalletti si affida dunque all'esperienza di Acerbi, la cui ultima apparizione in Nazionale risale al 20 novembre 2023, in occasione dello 0-0 con l'Ucraina che ci permise di acciuffare la qualificazione all'ultimo Europeo. Torna invece a distanza di un anno dall'ultima volta (amichevole con la Turchia del 4 giugno del 2024) uno dei migliori giocatori italiani della Serie A appena andata in archivio, quel Riccardo Orsolini che ha contribuito coi suoi 15 goal a regalare al Bologna la Coppa Italia e la qualificazione alla prossima Europa League. Infine, si rivede Manuel Locatelli, decisivo per la vittoria della Juventus a Venezia che ha regalato il pass per la prossima Champions League e che torna in azzurro dopo l'ultima apparizione del 17 novembre 2024, nella sconfitta a San Siro contro la Francia.