Adani attacca Lukaku: "Dov'è il braccio armato di Conte? Per il Napoli Lobotka vale Xavi o Iniesta"

Nel corso della sua trasmissione Viva El Futbol, che conduce insieme a Nicola Ventola e Antonio Cassano, l'ex difensore e oggi commentatore Lele Adani ha parlato del Napoli, della partita contro l'Empoli e in particolare dell'importanza di Lukaku e Lobotka.

EMPOLI - "Solo applausi per l'Empoli, Napoli non ha fatto niente per tutto il primo tempo".

LOBOTKA - "Solo un rilievo da fare, Buongiorno è il sostituto di Kim, ma un anno dopo. Il Napoli senza Lobotka non può esistere, come se volessi sostituire Xavi o Iniesta. I cambi hanno cambiato tanto nell'atteggiamento di una partita che rischiava di andare via".

LUKAKU - "Lukaku? Si è parlato del braccio armato in campo, della connessione con Conte, intanto a mezz'ora dalla fine esce. Simeone è stato famelico nella giornata del rigore. I 20' di Neres fanno bene all'anima".