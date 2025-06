Adani, Cassano e Ventola: c'è la data della nuova trasmissione dopo l'addio alla BoboTv. 'Faremo il c... a tutti'

La fine della BoboTv o meglio l'addio con tanto di polemiche social e la grande scissione che profuma più di una fine di amicizie durature che non di uno stop ad un prodotto commerciale sta continuando a fare discutere. Questa volta è però toccato al trio degli epurati, composto da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, prendersi le prime pagine di questa vicenda dato che nel corso di un evento organizzato a Catania i tre hanno ufficializzato il lancio, con tanto di data di inizio, del loro nuovo format che farà concorrenza all'ex-compagno di viaggio Bobo Vieri.

LA DATA DI PARTENZA - L'attesa è quindi finita e l'hype creato attorno alle "promesse" di creare un nuovo spazio si è finalmente concretizzato. A rivelarlo è stato proprio Adani a margine dell'evento in cui, per la prima volta, i tre si sono ritrovati l'uno accanto all'altro. La data di lancio è fissata con l'inizio del prossimo campionato 2024/25 e più nel dettaglio dall'inizio della prima giornata.

DOVE VEDERLO - Oltre alla data Adani ha ufficializzato anche dove il programma sarà visibile: "C’è una struttura seria che abbiamo creato. In maniera più ufficiale inizierà dalla prima giornata del prossimo campionato, ci troverete su tutte le piattaforme e quando cominceremo non ci fermeremo più". Ancora, tuttavia, non è chiaro quali saranno queste piattaforme, se soltanto web come la BoboTv o se anche attraverso canali televisivi o satellitari classici.

NUOVO PERCORSO - Adani ha ribadito, come riporta Fanpage l'idea tenuta spesso anche nascosta: "Da sei mesi questa cosa l’abbiamo difesa anche nel silenzio, che è molto più difficile e abbiamo aspettato il momento giusto per rimetterci insieme". A fargli da eco anche Cassano: "Da questa sera inizia un nuovo percorso. Sono contento che sono con i miei amici fraterni per iniziare una roba pazzesca e sono convinto che facciamo il c..o a tutti perché la gente vuole sentire quello che diciamo noi in maniera libera. Non abbiamo il capo che decide, non siamo contro o a favore di nessuno, siamo solo a favore del pallone. Quello che ci va di dire diciamo"