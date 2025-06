Adani: "Conceicao non doveva essere espulso. Se la Juve resta in 11..."

Lele Adani, ex difensore e ora commentatore sui social e in tv, per la Rai, intervenuto a La Domenica Sportiva parla del pareggio della Juventus contro il Cagliari: "È una Juve che secondo me aveva vinto la partita e ha regalato due punti al Cagliari perché è stata superficiale in occasione del rigore concesso e ha sprecato con Vlahovic. Ma se rimane in 11 c'era ancora da giocare 3 minuti più 8 di recupero con Conceicao che è un giocatore che fa la differenza e non doveva essere espulso".

Adani prosegue: "A me la Juventus nel primo tempo è piaciuta, sta facendo un ottimo percorso, gioca, crea, migliora e ha l'atteggiamento giusto ma come sempre il rapporto tra un percorso e gli errori all'interno del percorso compromettono in questo caso la classifica e soprattutto gli umori, rende volubili gli atteggiamenti delle persone".

Juventus-Cagliari 1-1, il tabellino

Marcatori: 14′ Vlahovic, 86′ Marin

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona (69′ Danilo), Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli (61′ McKennie), Thuram (61′ Douglas Luiz); Conceicao, Koopmeiners (45′ Fagioli), Mbangula (76′ Yildiz); Vlahovic. All. Thiago Motta. A disp. Perin, Pinsoglio, Cabal, Rouhi.

Cagliari (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Luperto, Mina, Obert, Zortea (75′ Mutandwa), Adopo (75′ Deiola), Makoumbou (64′ Marin), Augello (56′ Luvumbo); Viola (56′ Gaetano); Piccoli. All. Davide Nicola. A disp. Ciocci, Sherri, Prati, Palomino, Azzi, Felici.

Ammoniti: 32′ Thuram (J), 55′ Savona (J), 74′ Conceicao (J), 83′ Cambiaso (J), 87′ Mina (C), 96′ Deiola (C).

Espulsi: Conceicao 88′ (J).

Arbitro: Marinelli di Tivoli