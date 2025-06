Adani: "Juventus, Tudor merita la conferma"

Daniele Adani, ex difensore e attuale commentatore sui social e in tv, ai microfoni della Domenica Sportiva parla della Juventus, che si è qualificata per la prossima Champions League battendo per 3-2 il Venezia: "Il merito si deve conquistare in campo, è vero che il Venezia avrebbe meritato qualcosa in più nella stagione, poi il campo decide per centimetri, una deviazione, un rigore, una disattenzione, poi ci vuole anche la freddezza di trasformarlo".

Adani prosegue: "La Juventus è arrivata a prevalere su una stoica Roma che è partita da lontano ed è arrivata molto, molto vicino e non avrebbe demeritato anche lei. Per un punto è un punto, non è niente in un campionato, ma la Juventus quando ha cambiato ha accettato la sofferenza e non c'è stato da Tudor un punto conquistato senza fatica. Secondo me l'epilogo doveva essere questo. Secondo me Tudor merita la conferma".