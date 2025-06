Addio a Emmanuel Kundé, leggenda del Camerun: fu protagonista a Italia '90. Il ricordo di Eto'o

Calcio africano in lutto per la morte di Emmanuel Kundé. Non è stata resa nota la causa del decesso. Aveva 68 anni, è stato uno dei difensori più forti e noti della storia del Camerun, una leggenda dello sport di tutto il continente.

Aveva smesso di giocare nel 1992: in carriera aveva giocato anche in Europa, al Laval e al Reims. Nel suo palmares due Coppe d'Africa, 127 presenze e sei reti in nazionale, era sceso in campo con i Leoni Indomabili nelle fasi finali dei Campionati del Mondo 1982 e 1990 (aveva segnato un goal contro l'Inghilterra su rigore). In seguito è stato anche direttore tecnico e allenatore in diversi club. Fu assoluto protagonista, come detto, ai Mondiali italiani del 1990 quando, prima volta per una nazionale africana, il Camerun raggiunse i quarti di finale.

“Era molto più di un difensore. Era il muro che proteggeva la squadra e la mente che dava il via all’azione. Un calciatore completo, un simbolo del nostro gioco”, così l'ha ricordato Samuel Eto’o, presidente della federazione calcistica del Camerun. Nel comunicato condiviso dalla Federazione, si legge: "La sua perdita è enorme per il calcio camerunense".