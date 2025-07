Addio al calcio di Hamsik: il Napoli batte 5-4 la Slovacchia, ultima anche per Mertens

Marek Hamsik saluta il calcio insieme a Dries Mertens: Napoli-Slovacchia per i tifosi e per lo spettacolo

È terminata 5-4 la partita di addio al calcio di Marek Hamsik, che si è giocata nello Stadio Tehelné Pole di Bratislava, casa dello Slovan dove l’ex capitano del Napoli e della Slovacchia ha mosso i primi passi nel calcio professionistico. Per l’occasione Marekiaro aveva invitato tanti ex compagni di club e di Nazionale per celebrare degnamente l’occasione.

QUANTA SERIE A - Tra i presenti c’erano tante conoscenze del calcio italiano, passato e attuale: oltre ovviamente ad Hamsik, tra gli altri hanno presenziato anche Mertens e Callejon, con cui Marekiaro ha condiviso tanti anni con la maglia del Napoli, ma anche Skriniar, Kucka e Lobotka – connazionali e compagni nella selezione slovacca. Per il belga poi, come lui stesso aveva confessato, questa è stata l'ultima occasione per indossare gli scarpini in un match.

I CONVOCATI - Di seguito tutti i ‘convocati’ per la partita: una formazione composta da vecchie glorie del Napoli opposta a un’altra formata unicamente da giocatori o ex giocatori slovacchi.

NAPOLI: De Sanctis, Cakir (portiere), Maggio, Gargano, Callejon, Maradona jr, Santacroce, Hamsik, Mertens, Di Biagio, Larsson, Cannavaro, Dzemaili, Omur, Inler. All. Luigi Di Biagio

SLOVACCHIA: Mucha (p), Dubravka (p), Duda, Jendrisek, Skriniar, Lobotka, Hamsik, Kucka, Weiss, Mak, Kopunek, Skrtel, Hubocan, Nemec, Karhan, Pekarik. All. Francesco Calzona.

LA PARTITA - Hamsik ha giocato il primo tempo con la formazione della Slovacchia: la prima frazione è terminata 2-2 con goal di Nemec e proprio di Marekiaro da un lato, di Callejon e Larsson (dopo un velo di Mertens) dall’altro. Nel secondo tempo il protagonista della sfida ha cambiato maglia, passando alla formazione ‘napoletana’ che, dopo essere andata sotto per 4-2 (con le reti di Mak e Pakarik), è riuscita a ribaltare il risultato grazie ai goal e alle doppiette personali di Hamsik – una rete per parte - e Larsson e infine con la marcatura decisiva in chiusura di partita del baby Di Biagio, figlio di Luigi che aveva allenato Hamsik a Brescia prima del suo passaggio al Napoli.