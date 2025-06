Addio Atalanta, Rui Patricio all'Al-Ain è ufficiale: giocherà contro la Juventus al Mondiale per Club

E' finita dopo una sola stagione l'avventura di Rui Patricio all'Atalanta: è ufficiale l'addio alla Dea, inizia una nuova avventura negli Emirati Arabi Uniti.

Il portiere portoghese classe 1988, in regime di svincolo con il club orobico, è un nuovo giocatore dell'Al-Ain, che ha dato l'annuncio ufficiale sui propri canali. Il giocatore è atteso domani sera per i primi test.

Rui Patricio lascia l'Italia dopo 135 presenze complessive tra Roma (129) e Atalanta (6), potrà giocare al Mondiale per Club dove l'Al-Ain farà il suo esordio contro la Juventus.



RUI PATRICIO ALL'AL-AIN: IL COMUNICATO - L'Al Ain ha ingaggiato il portiere portoghese Rui Patricio per partecipare con la squadra al Mondiale per club del 2025. Il giocatore arriverà nel Paese domani sera per sottoporsi agli accertamenti medici e unirsi all'allenamento della prima squadra.