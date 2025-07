Addio Italia, dove può allenare Spalletti: le voci sulla Juventus e le ipotesi estere

Un'ultima partita, un'ultima notte da commissario tecnico dell'Italia. E poi? Quale futuro per Luciano Spalletti dopo gli Azzurri? Il tecnico toscano potrebbe subito tornare in panchina e già circolano le prime ipotesi, tra Serie A ed estero.

Spalletti guiderà per l'ultima volta la Nazionale contro la Moldavia, lui stesso ha già annunciato il proprio esonero in conferenza stampa alla vigilia della gara e il tutto sarà definitivamente sancito martedì. Chiusa l'esperienza in azzurro, per il tecnico di Certaldo arriva il momento di voltare pagina con la possibilità di tornare immediatamente in panchina, perché un profilo di alto livello e grande esperienza come il suo può fare gola a diverse società. E in questo senso le prime ipotesi iniziano già a circolare, tra queste anche la Juventus.

Analizziamo la situazione e le possibili destinazioni .

SPALLETTI PRONTO PER UNA NUOVA AVVENTURA - Si chiude una pagina non indimenticabile nella carriera di Spalletti, che con l'Italia ha vissuto momenti particolarmente complicati. A partire dagli Europei, con il girone pasato solo in extremis e la deludente eliminazione contro la Svizzera. La UEFA Nations League ha dato l'illusione della svolta, con il secondo posto nel girone con Francia, Belgio e Israele, ma il 2025 ha riportato tutti con i piedi per terra: prima l'eliminazione ai quarti di finale contro la Germania, poi il terribile debutto nelle qualificazioni Mondiali, la sconfitta per 3-0 contro la Norvegia costata l'esonero.

Spalletti sembra però pronto a voltare pagina, lasciandosi alle spalle la deludente esperienza da commissario tecnico, e a ripartire immediatamente da un club, riprendendo quel discorso che si era interrotto con lo Scudetto vinto a Napoli.

Nel frattempo l'Italia non può sbagliare l'appuntamento di questa sera, in casa al Maperi Stadium di Reggio Emilia: la Moldavia va battuta con tanti gol, per sperare nella qualificazione diretta ai Mondiali. Nella nostra sezione apposita pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto di Italia-Moldavia? Le ultime news

IPOTESI SERIE A: LE VOCI SULLA JUVENTUS - La fine della stagione 2024/25 ha portato all'inizio di una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda le panchine della Serie A, con sei squadre delle prime dieci classificate dell'ultimo campionato che hanno già cambiato allenatore, eccezion fatta per Napoli, Bologna e Como (dove sono rimasti Conte, Italiano e Fabregas): l'Inter ha salutato Inzaghi e ha ingaggiato Chivu, Allegri è tornato al Milan per il dopo-Conceicao, Sarri è tornato alla Lazio, Gasperini ha lasciato l'Atalanta - dove è andato Juric - per accasarsi alla Roma.

C'è ancora una situazione in bilico, quella della Juventus. La Vecchia Signora ha sì confermato Igor Tudor, che ha portato i bianconeri in Champions League e li guiderà nel Mondiale per Club, ma lo ha fatto solo dopo i rifiuti incassati da Conte e Gasperini. L'addio di Spalletti alla Nazionale può rimescolare nuovamente le carte in tavola e, alcuni media (come ad esempio Il Corriere dello Sport) hanno evidenziato come il profilo del tecnico di Certaldo possa stuzzicare i bianconeri. In caso di Mondiale per Club deludente o avvio di campionato complicato, poi, l'ex Napoli potrebbe tornare d'attualità per la Juve. Nessun contatto ufficiale ad oggi, ma Spalletti resta una figura d'esperienza e carisma che potrebbe accompagnare il nuovo progetto tecnico bianconero.

IPOTESI ESTERO - Serie A ma non solo, perché il nome di Spalletti è apprezzato anche all'estero. Ha già avuto una lunga e fruttuosa esperienza lontano dall'Italia, allo Zenit San Pietroburgo tra il dicembre 2009 e il marzo 2014, e dopo gli Azzurri potrebbe arrivarne un'altra. Il mercato da tenere sotto osservazione in questo senso è quello dell'Arabia Saudita, con Stefano Pioli sempre più vicino all'addio all'Al-Nassr, potrebbero aprirsi proprio le porte del club di Riyadh per Spalletti, che per esperienza e profilo potrebbe diventare un candidato credibile per prendere le redini del progetto.