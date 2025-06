Adeyemi, c'è la Juventus dopo il no al Napoli: contatti tra Giuntoli e il padre

E' stato uno dei tormentoni del calciomercato nella finestra di gennaio, lo sarà anche verso la prossima estate: dopo il no al Napoli c'è ancora l'Italia per Karim Adeyemi, lo vuole la Juventus.

La sessione invernale dei trasferimenti si è appena conclusa e in casa Napoli si mastica ancora amaro per la gestione del dopo-Kvaratskhelia: da Garnacho ad appunto Adeyemi, è lungo l'elenco dei giocatori sondati dagli azzurri, che infine hanno virato su Noah Okafor per dare una risorsa in più ad Antonio Conte.

Il tedesco classe 2002 è stato il nome più chiacchierato fino all'ultima settimana di mercato, Napoli e Borussia Dortmund avevano raggiunto un'intesa di massima per una cifra vicina ai 45 milioni di euro ma a far naufragare l'operazione ci ha pensato lo stesso giocatore, che ha preferito declinare per rimandare l'addio in estate.

E proprio in vista di luglio, si riaccende la pista che porta a Torino.

LA JUVENTUS SU ADEYEMI - Secondo quanto riferito da Tuttosport nella sua edizione odierna, la Juventus è pronta a tornare alla carica per Adeyemi, che si vede in bianconero la prossima estate. Non è il primo flirt tra la Vecchia Signora e il giocatore del Borussia Dortmund, che piace sia alla dirigenza sia a Thiago Motta: la scorsa estate avevano trovato un accordo per il contratto, a gennaio ci sono stati dei nuovi abboccamenti ma non era possibile concludere un'operazione a titolo definitivo. A fine stagione l'operazione si potrà riproporre, anche perché Adeyemi, nonostante un contratto valido fino al 30 giugno 2027, resta in uscita dai gialloneri.

CONTATTI GIUNTOLI-PADRE - La concorrenza per Adeyemi non manca, soprattutto dalla Premier League se si considera che a gennaio ci ha provato anche il Chelsea, ma la Juventus conta sugli ottimi rapporti con la famiglia del ragazzo nato a Monaco di Baviera: come evidenzia Tuttosport, il dt bianconero Cristiano Giuntoli è costantemente in contatto con il padre del classe 2002 e prepara la missione estiva, contando di poter convincere il Dortmund anche con un'offerta al ribasso.