AFP - Mbappé ha denunciato il PSG per tentativo di estorsione e danni morali

La storia fra Kylian Mbappé e il Paris Saint Germain è finita ormai da una stagione intera, ma fra le parti la battaglia legale sta andando avanti e stanno letteralmente volando gli stracci. L'attaccante classe 1998 ha scelto di trasferirsi a parametro zero al Real Madrid al termine del suo contratto, ma in queste ore, come riportato da AFP, l'agenzia di stampa francese, è ripartita la battaglia legale del giocatore nei confronti del PSG relativa proprio all'ultimo rinnovo firmato con Nasser Al-Khelaifi.

MBAPPÉ HA DENUNCIATO IL PSG, CHIESTI 50 MILIONI - Mbappé ha dato mandato ai suoi avvocati di procedere per vie legali con la denuncia nei confronti del club Paris Saint Germain e del suo presidente Nasser Al-Khelaifi. L'accusa è di molestie morali e tentativo di estorsione che l'attaccante ritiene di aver subito nel processo di rinnovo del suo contratto firmato nell'estate del 2023.

IL RINNOVO DEL 2023 - Mbappé sostiene che il club, nel corso dell'estate lo abbia escluso per isolarlo e probabilmente spingerlo ad andarsene. L'indagine giudiziaria è stata aperta nella giornata di martedì e due giudici inquirenti - riporta sempre AFP - stanno verificando la veridicità delle accuse del giocatore. Non è la prima volta che questi presunti atteggiamenti da parte del PSG finiscono sotto la lente d'ingrandimento dei tribunali, dato che anche l'ex-calciatrice Kheira Hamraoui ha accusato il club di averla isolata per spingerla a lasciare il club.