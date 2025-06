Ag. Lautaro: "Ho ricevuto offerte spettacolari, ma lui mi ha sempre detto: 'No, Inter'"

A poco più di un giorno dalla finale di Champions League tra PSG e Inter, Alejandro Camaño, agente di Lautaro Martinez, ha parlato ad AS e ha rivelato di aver ricevuto offerte importanti per l'attaccante argentino:

"Con l’Atletico fu una trattativa molto serrata, anche se non conosco i dettagli. So che ci hanno provato in tutti i modi, lui ha sempre avuto una predilezione speciale per la Spagna. Se c'è un posto in cui vorrebbe giocare, se lasciasse l'Inter, quello sarebbe la Spagna. Ora è il capitano dell'Inter e prende questo ruolo come una responsabilità. Si sente un esempio. Ho ricevuto offerte spettacolari per Lautaro, ma lui ha sempre risposto: "No, Inter". Questo è molto importante".

