Ag. Pio Esposito: "L'Inter ci crede e non lo vende, né per 25 milioni, né per nulla"

È bastata la prima partita giocata da titolare, condita con il suo primo goal ufficiale con la maglia dell'Inter per far capire a tutti che Pio Esposito è pronto per giocarsi le sue chance in nerazzurro. L'attaccante classe 2005 ha stravolto ogni piano sia del club che dei suoi agenti che, per questa lunga estate di calciomercato, avevano già ricevuto numerosissime proposte per la stagione 2025/26.

E invece il terzo dei fratelli Esposito rimarrà a Milano con l'Inter che non solo lo ha tolto dal mercato, ma che lo ritene oggi incedibile a qualunque cifra. E La conferma è arrivata oggi dalle colonne de Il Mattino da parte dell'agente Mario Giuffredi che ha ribadito senza mezzi termini la volontà della dirigenza nerazzurra per il suo talento.

MIOPIA - "C'è miopia in Italia, che male c'è a dirlo. Se fosse argentino o francese, ora sarebbero tutti a inseguirlo".

INCEDIBILE A QUALUNQUE CIFRA - "L'Inter ci crede, non lo vende, né per 25 milioni né per nulla".

SARÀ PROTAGONISTA - "Ha rinnovato fino al 2030 e tutti aspettiamo di vederlo protagonista con la maglia nerazzurra. Io di dubbi ne ho zero: così come per gli altri due fratelli. Con cui è legatissimo".

BOMBER NAZIONALE? - "Gattuso ha il coraggio giusto: se dovesse ritenere Pio pronto per l'Italia non guarderebbe certo alla carta d'identità".

