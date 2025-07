Redazione Calciomercato 04 lug 2025 , 13:47 Ultimi aggiornamenti: 04 lug 2025, 13:47

Ag. Rugani: "E' convinto di poter dare ancora tanto alla Juventus"

L'Agente di Daniele Rugani parla del futuro del suo assistito: ecco le dichiarazioni sul futuro del difensore della Juventus

Davide Torchia, agente di Davide Rugani, ha rilasciato un'intervista a TuttoJuve.com, parlando del futuro del difensore italiano. Queste le sue dichiarazioni: ANCORA JUVE? - "E' convinto di poter dare ancora tanto a questa squadra. Daniele ha sempre dimostrato un grande attaccamento per la Juventus e questo club continua ad essere molto importante per lui. E' esperto, maturo, è nell'età giusta per un difensore. Le scelte vengono prese dalla dirigenza e dall'allenatore, lui lavora come sempre per farsi trovare pronto e per dare il massimo delle sue capacità. Poi staremo a vedere quel che verrà deciso".LE RICHIESTE - "Voglio parlare solo della Juventus e della sua intenzione di continuare a fare il bene del club, non delle richieste che potrebbe avere".DAVID - "David è un ottimo giocatore e di qualità, sicuramente può far bene nella Juve e in Italia. La cosa importante, però, sarà vedere dove inserirlo in campo, se da solo o in coppia con un altro giocatore. Queste sono cose che naturalmente avranno analizzato bene prima di prenderlo. Gli faccio un grosso in bocca al lupo per la sua avventura in bianconero".