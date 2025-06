Agenti e intermediari: come funzionano le commissioni e chi le paga?

L'affare Jonathan David è oggi uno dei più chiacchierati del calciomercato 2025/26 ma la firma sui contratti ad oggi tarda ad arrivare soprattutto per le richieste fatte in sede di trattativa dal suo entourage. E fra le richieste, oltre a un ricchissimo bonus alla firma, ci sono commissioni in favore degli agenti importantissime, da oltre 10 milioni di dollari che stanno frenando le società interessate. Ma come funzionano a norma di regolamento, le commissioni ai procuratori?

I PROCURATORI - Partendo dall'inizio va chiarito un concetto: chi è un procuratore? Un procuratore è colui che ha in mano la procura di un calciatore, ovvero la delega a trattare in sua rappresentanza. Ufficialmente non è obbligatorio per un giocatore avere un agente di riferimento, ma al netto di chi delega ad un famigliare (l'esempio di Icardi con l'ex moglie Wanda Nara è celebre) è sempre più raro trovare chi vuole trattare senza intermediari con un club.

LA SENTENZA BOSMAN - Il potere dei procuratori cresce in seguito alla celebre Sentenza Bosman, uno spartiacque nella gestione dei contratti dei calciatori con cui, nel 1995, il calciatore si svincolò legalmente dalla propria società. Da allora, il potere contrattuale dei giocatori è cresciuto e con esso, inevitabilmente, anche quello di coloro che fanno le trattative al posto loro e quindi dei procuratori.

LE COMMISSIONI - E qui arriviamo alle commissioni che sono, in poche parole, quelle percentuali in denaro che i procuratori e le agenzie ricevono, per aver portato avanti e concluso una trattativa in essere. Chi paga? La Fifa ha specificato che il pagamento della commissione deve obbligatoriamente passare attraverso la camera di compensazione della Fifa e può quindi essere versata ufficialmente soltanto dal cliente del procuratore all'interno della trattativa (società o club) ma non da una qualsiasi altra parte in causa. Nel caso di David, la commissione al giocatore, formalmente, dovrà pagarla l'attaccante, ma è lo stesso a chiedere di fatto la compensazione della cifra al club al momento della firma.

INTERMEDIARI - Gli agenti e i procuratori, fino a qualche tempo fa erano soggetti ad un esame di ammissione all'albo per poter operare, ma con la "deregulation" imposta dalla Fifa, il ruolo dell'agente spesso si è trasformato in quello di intermediario. In un'operazione, infatti, ogni parte interessata può sfruttare un soggetto terzo, un intermediario per l'appunto a cui delegare la trattativa. E le parti in causa sono spesso 3: il club cedente, il club acquistante e il calciatore.

STOP AL TRIPLO INCASSO - Un agente o un intermediario, fino al 2023 di fatto poteva rappresentare in una trattativa tutte e 3 le parti in causa ricevendo, ad affare concluso, una tripla commissione. Fino al 2023, perché da allora la Fifa è tornata a regolamentare la figura dell'agente, inserendo un test d'ammissione all'albo e il divieto di rappresentare più di una parte in una trattativa.

I TETTI INTRODOTTI DALLA FIFA - Dal 2023, infine, nel caso in cui un agente rappresenti un calciatore il massimo della commissione prevista è del 5% quando si parla di stipendi al di sotto dei 200mila euro e del 3% al di sopra. Se un agente rappresenta un club la commissione massima è del 10%.