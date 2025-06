Al-Ain-Juventus 0-5: doppiette di Kolo Muani e Conceiçao

Al-Ain-Juventus, 1a giornata Mondiale per Club

La gara d'esordio della Juventus al Mondiale per Club è stata una partita-non partita. Nel senso che non c'è mai stata la sensazione che i bianconeri potessero non vincere. Contro l'Al-Ain - club più titolato e più importante degli Emirati Arabi - è stato dominio totale: 5-0 finale, risultato mai in discussione. La squadra di Tudor ha indirizzato la gara fin da subito e dopo appena 20 minuti era già in vantaggio di due gol; con il risultato già chiuso all'intervallo, nella ripresa l'allenatore ha mandato in campo Douglas Luiz, Koopmeiners Vlahovic, cercando risposte da giocatori che l'anno scorso non avevano brillato. Hanno fatto benissimo, invece, i calciatori che sono in bilico e potrebbero avere un futuro lontano da Torino: una doppietta per uno per Kolo Muani - è in prestito secco dal Psg - Conceiçao; il quinto gol è di Kenan Yildiz.

Gol e azioni salienti

89' - Palo di Douglas Luiz, entrato nella ripresa.

65' - Kolo Muani va vicino alla tripletta, imbucato da un compagno prova a superare Rui Patricio che è bravo in uscita a chiudergli lo specchio e respinge il pallone.

57' - CINQUINA DELLA JUVE: doppietta di Conceiçao, che conclude un'azione quasi tutta di prima prendendo palla sulla destra, si accentra e calcia col mancino.

48' - Ancora Al-Ain pericoloso; lancio lungo per Laba che taglia il campo col pallone tra i piedi e calcia da fuori area, bravo Di Gregorio ad alzare il pallone in calcio d'angolo.

47' - Gol annullato all'Al-Ain per fuorigioco di Traoré su un cross da sinistra, Rabia segna su torre del compagno ma l'arbitro segnala l'offside e toglie la rete.

INTERVALLO

45+2' - POKER DELLA JUVE: lancio di Thuram che da centrocampo manda in profondità Kolo Muani, l'ex Psg controlla in velocità e supera Rui Patricio.

38' - La Juve domina: tiro di Conceicao deviato fuori di pochi centimetri

35' - Yildiz vicino alla doppietta, scambia con Kolo Muani ma calcia fuori da posizione defilata

30' - TRIS DELLA JUVE: gran gol di Kenan Yildiz, che riceve palla sulla trequarti offensiva, pressato da un avversario riesce a calciare in porta con un gran destro che si infila all'angolino

20' - RADDOPPIO JUVE: passano appena dieci minuti e la Juve raddoppia. Alberto Costa costruisce l'azione sulla fascia destra dopo un paio di respinte dagli avversari, il pallone arriva a Conceiçao bravo a controllare e a girarsi prima di calciare in porta nonostante il pressing di un difensore avversario. Proteste dell'Al-Ain per un presunto tocco di mano di Alberto Costa, l'arbitro conferma la rete dopo il check col Var.

10' - JUVENTUS IN VANTAGGIO: la manovra parte dal centro, Kalulu allarga sulla destra per Alberto Costa, che crossa in mezzo e Kolo Muani di testa segna la rete del vantaggio.

IL TABELLINO

Al-Ain-Juventus 0-5

MARCATORI: 10' Kolo Muani, 20' Conceiçao, 30' Yildiz, 47' Kolo Muani, 57' Conceiçao.

AL-AIN (5-3-2): Rui Patricio; Traoré, Ratnik, Rabia, Autonne (dal 67' Niang), Zabala; Romero (dal 77' Jasic), Park (dal 77' Park), Palacios (dal 67' Nader); Laba, Rahimi. All.:Ivic.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona (dal 71' Gatti), Kelly, Kalulu; Alberto Costa, McKennie, Thuram (dal 46' Douglas Luiz), Cambiaso (dal 46' Weah); Conceiçao, Yildiz (dal 60' Koopmeiners); Kolo Muani (dal 71' Vlahovic). All.: Tudor.

ARBITRO: Tori Penso

AMMONITI: McKennie, Cambiaso, Conceiçao, Gatti (J).

ESPULSI: -

