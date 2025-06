Al Alhy-Inter Miami: le formazioni, dove vedere in tv e streaming la prima gara del Mondiale per Club

Al Alhy-Inter Miami (domenica 15 giugno 2025 con calcio d'inizio alle ore 2 italiane) è la prima gara del nuovo Mondiale per Club Fifa.

AL ALHY-INTER MIAMI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Al Alhy-Inter Miami.

Data: domenica 15 giugno 2025.

Orario: 2:00 (italiane).

Canale tv: DAZN, Italia 1.

Streaming: DAZN, Mediaset.

AL AHLY (4-3-3): El Shenawy; Hany, Ibrahim, El Aash, El Debes; Attia, Ashour, El Shahat; Taher Mohamed, Abou Ali, Bencharki. All. Riveiro.

INTER MIAMI (4-4-2): Ustari; Weigandt, Falcon, Hector Martinez, Allen; Allende, Cremaschi, Busquets, Segovia; Suarez, Messi. All. Mascherano.

DOVE VEDERE AL ALHY-INTER MIAMI IN TV - Al Alhy-Inter Miami è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels". Al Alhy-Inter Miami è visibile anche in chiaro su Italia 1.

DOVE VEDERE AL ALHY-INTER MIAMI IN STREAMING - L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

TELECRONISTI - La telecronaca di Al Alhy-Inter Miami è affidata a Edoardo Testoni su Dazn, a Massimo Callegari e Simone Tiribocchi su Italia 1.