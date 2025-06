Un finale di stagione che si preannuncia incandescente per l’Inter: una partita decisiva venerdì sera (seppur il destino sia nelle mani del Napoli di Antonio Conte) per l’assegnazione dello Scudetto – con i nerazzurri che hanno l’occasione di centrare il secondo titolo consecutivo e il 21° della loro storia – e un appuntamento con la storia con la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Due sfide fondamentali, prima di tuffarsi nel Mondiale per Club, dove i nerazzurri saranno impegnati. Ma a guidare la formazione di Viale della Liberazione nel nuovo torneo, ci sarà ancora Simone Inzaghi?

C’E’ L’AL HILAL – Non è una novità che il tecnico piacentino, concentrato nel finale di annata con l’Inter, sia nella lista dei desideri del presidente dell’Al Hilal Fahad Saad Bin Nafel, che vorrebbe a tutti i costi che il prossimo allenatore della società saudita sia proprio l’attuale guida dell’Inter. Un’intenzione chiara, limpida per avere uno dei migliori manager in Europa come Simone Inzaghi come leader della spedizione dell’Al Hilal nel nuovo Mondiale per Club ufficializzato dalla FIFA.

COMO-INTER, PRONOSTICO E QUOTE

OFFERTA FARAONICA – E dai colleghi de L’Equipe, arriva una notizia che avrebbe del clamoroso: l’Al Hilal ha già inviato un’offerta astronomica all’entourage di Simone Inzaghi pari a 50 milioni di euro per due stagioni. Inzaghi è il candidato preferito da parte dei sauditi -anche se, attualmente, il piacentino, seppur non indifferente a questo interesse faraonico, aspetta di concludere la stagione con l’Inter ed è concentrato sulla partita di stasera e sulla finale di Champions con il PSG -, che stanno comunque studiando un piano B che corrisponde al profilo di Cristophe Galtier.