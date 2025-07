Al Hilal, Ruben Neves e Cancelo in lacrime durante il minuto di silenzio per Diogo Jota

Momenti davvero toccanti prima del calcio d'inizio dei quarti di finale del Mondiale per Club, all'indomani della tragedia che ha visto scomparire l'attaccante portoghese

Il minuto di silenzio in memoria di Diogo Jota, attaccante portoghese del Liverpool deceduto giovedì 3 luglio, ha messo a dura prova l'emotività dei due giocatori portoghesi della squadra araba, l'ex Inter e Juventus Joao Cancelo e Ruben Neves.

I due sono stati inquadrati dalle telecamere visibilmente commossi mentre sul megaschermo di Orlando veniva proiettata l'immagine del 28enne Jota, loro compagno di Nazionale, assieme al fratello André Silva, due anni più giovane, scomparso nello stesso incidente.

Ruben Neves in particolare ha giocato con Jota anche nel Wolverhampton, la penultima squadra per entrambi e una sorta di enclave portoghese in Premier League. Il minuto di silenzio verrà osservato in tutte le restanti partite dei quarti di finale del Mondiale per Club.