L'Alcione è una favola: quinta vittoria consecutiva e 3° posto, la Serie B non è un sogno impossibile

Che favola l’Alcione. Vi ricordate cosa succedeva solo sei mesi fa? Era il 21 aprile e grazie al successo per 3-0 ottenuto contro il Borgosesia (un risultato che rendeva impossibile la rimonta del Chisola, uscito sconfitto 1-2 dal match contro Città di Varese, nel Girone A della quarta divisione della scala gerarchica del nostro calcio), i ragazzi in arancione di mister Cusatis si prendevano con merito la prima storica promozione in Serie C per coloro, dati alla mano, si sono affibbiati con diritto il nominativo di vera e propria terza squadra di Milano.

Una squadra che solo qualche anno fa giocava in Eccellenza, prima di crescere dal punto di vista organizzativo, economico e qualitativo e guadagnarsi l’accesso prima all’ultimo scalino della piramide dilettantistica del calcio italiano e poi, 178 giorni or sono, la qualificazione al professionismo. Le ambizioni della società guidata dal presidente Marcello Montini e da Giulio Gallazzi - che guida la holding GM Sport Ventures a cui fa capo la società – sono sempre state chiare: crescere sempre più e, perché no, giocarsi le proprie carte in un campionato complesso e delicato come il Girone A di Serie C che racchiude formazioni di livello, di storia e di assoluta dimensione come Padova, Vicenza, Novara, Lecco (retrocesso nell’ultima stagione) e squadre giovane, dinamiche, pronte a sorprendere come l’Atalanta Under 23 e, a conti fatti, l’Alcione di Cusatis.

Il periodo di adattamento alla categoria sembrava essere più che naturale. Eppure, dopo la prematura eliminazione al primo turno della Coppa Italia di Serie C (una sconfitta senza storia per 2-0 contro il Virtus Entella), ecco che i ragazzi di arancio vestiti debuttano con un successo firmato Invernizzi/Bagatti, battendo per 2-1 l’Under 23 dell’Atalanta. Tutto meraviglioso, vero? Più o meno. La cruda realtà di una categoria importante, delicata, dove si bada poco per il sottile, comincia a farsi sentire sotto tutti i punti di vista. Nelle successive quattro partite arriva un solo gol (una sfortunata autorete di Leverbe) e un solo punto – il pareggio 0-0 contro il Virtus Verona alla seconda giornata – per causa delle tre sconfitte consecutive che Renate, Padova e Vicenza rifilano all’Alcione Milano.

Quattro punti in quattro gare, piena zona playout e una consapevolezza di doversi rimboccare le maniche per scongiurare quanto di buono e importante fatto sino a ora. Cusatis studia la cura, la squadra cambia e svolta. Con la vittoria odierna contro l’Union Clodiense Chioggia Sottomarina (altra neopromossa dalla D), l’Alcione ha centrato la quinta vittoria di fila. 15 punti su 15 disponibili, quota 19 in classifica e un 3° posto in classifica – a -2 dal Vicenza, a -6 dal Padova capolista – che profuma non solo di playoff, ma di una sicurezza di potersi giocare una possibilità per aspirare al salto in Serie B.

Sognare non nuoce e gli ultimi risultati (0-2 al Caldiero Terme, 2-1 al Novara, 0-2 all’Arzignano Valchiampo e 1-3 alla Triestina, prima della vittoria di quest’oggi) danno ragione a Cusatis e alla sua squadra. Una compagine densa di giovani di talento come il portiere Federico Agazzi, come Giacomo Stabile (in prestito dalle giovanili dell’Inter), come Christian (fratello del più noto nerazzurro Federico) Dimarco, passando a giocatori più navigati come Filippo Pirola, Antonio Palma e Stefano Bonaiti, sino a elementi maggiormente esperti come Michele Marconi.

Ma la copertina di questa rinascita, senz’altro, va affidata a Simone Palombi, autore di una doppietta oggi e capocannoniere dell’Alcione con 4 reti complessive in Serie C, tutte siglate in queste ultime cinque sfide disputate. E allora, lì in alto, col freddo che sta arrivando in quel di Milano, c’è da avere i brividi. Ma gli Orange non vogliono smettere di viaggiare ad alta quota. Sognare è lecito e ora la B non è più una missione impossibile.

@cicciostraga7