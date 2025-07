Allegri approva la scelta su Pubill: contatti tra il Milan e l'agente del terzino spagnolo. L'Almeria fissa il prezzo

Pubill ha l'Italia nel destino: dodici mesi aveva svolto le visite mediche con l'Atalanta. Ora il Milan è pronto ad affondare il colpo con l'Almeria

Marc Pubill sembra avere l’Italia nel destino. Dodici mesi fa lo aveva trattato la Roma ed era stato a un passo dall'Atalanta. Anzi, forse più che a un passo: il ragazzo era volato a Bergamo per le visite mediche, ma la richiesta di ulteriori esami al ginocchio sinistro operato in passato fece saltare un affare virtualmente fatto. Dopo un buon Europeo under 21 con la Spagna il classe 2003 è entrato nel mirino del Milan che sta dialogando da almeno due settimane con il suo entourage.

ALLEGRI APPROVA - Nella riunione andata in scena ieri pomeriggio tra Giorgio Furlani, Massimiliano Allegri e Igli Tare tra i tanti temi trattati si è parlato anche della candidatura di Marc Pubill come nuovo terzino destro del Milan. Il tecnico livornese ha espresso un parere positivo sullo spagnolo che fa della forza fisica (190 cm) la sua dote principale. Il giocatore di proprietà dell'Almeria è più a suo agio quando deve proporsi sulla fascia ma resta un terzino destro con buone doti difensive e ampi margini di miglioramento.

COSTA 15 MILIONI - L'Almeria ha fatto il prezzo per la cessione di Pubill: servono 15 milioni di euro. Il Milan, nei prossimi giorni, studierà la strategia giusta per il 22 enne terzino destro spagnolo che tanto piace anche al Barcellona. L'idea del club catalano sarebbe quella di acquistarlo in questa sessione di mercato per poi lasciarlo in prestito a maturare nel Betis Siviglia. Igli Tare e Giorgio Furlani, però, hanno un vantaggio importante derivato dall'ottimo rapporto con il suo agente e intendono farlo valere.