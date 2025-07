Allegri spinge per Rabiot al Milan: cosa filtra

Massimiliano Allegri chiama, Adrien Rabiot risponde: il Milan è una forte tentazione per il centrocampista francese, i rossoneri studiano l'assalto e nel frattempo spunta il prezzo dell'ex Juventus.

Sono giorni di grande cambiamento in casa Diavolo, soprattutto a centrocampo. La cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City, in un'operazione da circa 70 milioni di euro tra parte fissa e bonus più o meno facilmente raggiungibili, è ormai imminente come confermato dallo stesso olandese e nel frattempo Igli Tare ha strappato il sì di Luka Modric.

Un rinforzo d'esperienza, ma non basta a Max e al Milan, alla ricerca anche di altri interpreti. Serve un play davanti alla difesa e l'idea di club e tecnico è di affidare lo spot a un giocatore italiano, con il nome di Nicolò Rovella che nelle ultime ore si è inserito nella shortlist dove già figuravano Samuele Ricci e Hans Nicolussi Caviglia, ma è caccia anche a una mezzala fisica e con goal nelle gambe.

MILAN, ROVELLA E' L'ULTIMA IDEA PER IL CENTROCAMPO

ALLEGRI CHIAMA RABIOT AL MILAN - Adrien Rabiot in questo senso corrisponde perfettamente all'identikit. Allegri lo conosce bene dai tempi della Juventus e da diversi giorni il francese classe 1995 è tornato in orbita rossonera. I due sono in contatto costante e il rapporto tra il tecnico livornese e Rabiot è forte, come confessato di recente dallo stesso Rabiot a La Gazzetta dello Sport. Un filo diretto che ha portato, secondo la rosea, a una chiamata negli scorsi giorni per invitarlo a seguirlo in rossonero, in una chiacchierata tra ammiccamenti e risate.

QUANTO COSTA RABIOT: DUE OSTACOLI - Allegri ci spera e Rabiot è tentato dalla possibilità di tornare a lavorare con lui alla Juventus, ma non mancano ostacoli. Non il prezzo del cartellino, alla portata: come riferisce Gazzetta infatti, il centrocampista francese (il cui contratto scade il 30 giugno 2026) ha un accordo sulla parola con il Marsiglia e qualora voglia andare via possono bastare 10,5 milioni di euro.

I nodi semmai sono altri. Il primo riguarda l'ingaggio di Rabiot, che guadagna 3,5 milioni di euro netti a stagione di parte fissa ma con bonus facili può arrivare a sfiorare i 6 milioni di euro. Il secondo, ancor più evidente, riguarda le coppe europee. Il Diavolo non si è qualificato a nessuna delle competizioni UEFA per la prossima stagione, il Marsiglia di Roberto De Zerbi invece ha staccato il pass per la prossima edizione della Champions League. Restare all'OM e giocare nella grande Europa o rinunciarvi e seguire Allegri al Milan: Rabiot riflette sul proprio futuro.

LE ALTERNATIVE - Nel frattempo Igli Tare continua a scandagliare il mercato per trovare delle alternative e già non mancano nomi, in Italia e all'estero. Piace il profilo di MatteoGuendouzi della Lazio, resta sul taccuino anche Raphael Onyedika del Bruges, nigeriano classe 2001 già seguito ai tempi del Midtyjlland.