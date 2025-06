Una nuova vita in bianconero. Andrea Cambiaso è tornato al centro della Juventus dopo alcuni mesi complicati dove aveva anche pensato di andare via. Di non essere più voluto come prima. Nel mese di gennaio scorso il terzino ligure era stato praticamente venduto al Manchester City, si parlava di cifre da far tremare i polsi: 50 o 60 milioni. Non se ne fece nulla e di Guardiola nemmeno più l’ombra.

MILAN RESPINTO - Manchester aveva chiamato ma senza risposte in inverno, Milano ci ha riprovato in estate. Allegri lo vuole fortemente per il suo Milan per prendere il posto di Theo Hernandez, ma i contatti tra i club non hanno portato a delle aperture: la Vecchia Signora non è disposta a cedere Cambiaso al Milan.

RINNOVO - Negli ultimi giorni, la Juventus ha iniziato a dialogare con Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, per prolungare il contratto dal 2029 al 2030 migliorando l’attuale ingaggio da 2 milioni più bonus a 3 più bonus. La trattativa procede bene e dovrebbe avere una svolta positiva a stretto giro di posta.