Allegri, la Premier League dopo la Juventus: ci pensa il West Ham

Massimiliano Allegri è pronto a lasciarsi al Juventus alle spalle e per lui possono aprirsi le porte di una nuova avventura: il West Ham può offrirgli un'occasione in Premier League.

A qualche mese dalla turbolenta separazione con i bianconeri, il tecnico livornese è ancora senza squadra ma dall'Inghilterra può arrivare la proposta giusta per tornare in panchina. In un intreccio che coinvolge due nomi che in estate erano stati vicini al Milan.

IL WEST HAM PENSA AD ALLEGRI - A lanciare la notizia è il Guardian: il West Ham sta pensando di sostituire Julen Lopetegui e tra i nomi valutati c'è proprio quello di Max Allegri, libero dopo l'addio alla Vecchia Signora.

ALLEGRI E LA JUVENTUS - Allegri, all'inizio dello scorso giugno, ha risolto il contratto che lo legava alla Juventus con un anno d'anticipo rispetto alla naturale scadenza, fissata al 30 giugno 2025. Nell'accordo trovato con i bianconeri, il tecnico livornese avrebbe rinunciato a circa metà del suo ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione più bonus, nonché ai bonus della stagione 2023/24 per la qualificazione alla UEFA Champions League e per la vittoria della Coppa Italia.

PERCHE' IL WEST HAM VUOLE ESONERARE LOPETEGUI - Perché il West Ham vuole cambiare in panchina? Non è stato un avvio di stagione per gli Hammers, eliminati dal Liverpool in Carabao Cup ma soprattutto sono 14esimi in Premier League con soli 15 punti raccolti dopo 13 giornate, frutto di 4 vittorie, 3 sconfitte e ben 6 pareggi.

La sfida con il Leicester di questa sera (martedì 3 dicembre) può risultare già decisiva per Julen Lopetegui, un nome circolato con grande insistenza sulla stampa italiana in estate. Il tecnico basco era stato molto vicino al Milan, una possibilità fortemente contestata dai tifosi del Diavolo. I rossoneri avevano poi deciso di ingaggiare Paulo Fonseca e lo stesso Lopetegui si era accasato al West Ham, ma l'avventura non è partita nel migliore dei modi.

LE ALTERNATIVE AD ALLEGRI - Quello di Allegri non è l'unico nome per il dopo Lopetegui sulla lista degli Hammers, che non avrebbero ancora mosso passi concreti con l'allenatore toscano. La lista dalla quale attingere è lunga e c'è un altro profilo che stuzzica gli inglesi: Sergio Conceiçao. Il portoghese è libero dopo l'esperienza al Porto e, come Lopetegui, in estate era stato valutato dal Milan. Un altro nome che può entrare in corsa è quello di Graham Potter, più indietro Christophe Galtier (oggi all'Al-Duhail in Qatar) e l'ex Borussia Dortmund Edin Terzic. Valutati da lontano anche Kasper Hjulmand, Roger Schmidt e il tecnico dello Stoccarda Sebastian Hoeness.