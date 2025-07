Allegri: "Milan brand mondiale, inizio fantastico ma poi bisogna vincere"

Milan, a un evento BMW parlano Allegri, Furlani e Tare: l'inizio della preparazione, gli obiettivi e quell'incontro a Lugano...

Max Allegri, allenatore del Milan, Giorgio Furlani, ad del club rossonero, e Igli Tare, direttore sportivo, parlano nel corso di un evento organizzato da BMW.

ALLEGRI: "Stiamo lavorando bene, ma fino a quando iniziano le partite siamo tutti bravi. Per ora abbiamo iniziato bene e siamo contenti. Quali sono state le emozioni nel tornare a Milanello? Quando sono stato chiamato da Igli e poi ho incontrato Giorgio c'erano già i presupposti giusti. Per me tornare al Milan è una cosa fantastica, sono entusiasta di questa scelta, poi contano i risultati e quelli vanno fatti sul campo. C'è molta unità di intenti, e volontà di dare una linea unica, il Milan è un brand a livello mondiale, al quale noi dobbiamo dare tanto rispetto. E il rispetto si merita con il lavoro e con i risultati".

FURLANI: "La stagione passata non è andata come volevamo. Ripartiamo da questa stagione con l'obiettivo di tutti gli anni, essere competitivi per vincere le comptizioni. Abbiamo fatto degli innesti importanti nella nostra struttura, che sono qui vicino a me, Allegri e Tare, e con i quali stiamo lavorando in maniera cooperativa e duramente. Le prime sensazioni sono buone, ma come dice il mister, fino a quando iniziano le partite poco conta. Cosa hanno portato Tare e Allegri? Sono professionisti al top, come dice la loro carriera, che parla di vittorie e trofei, che sono la nostra ambizione. Stiamo lavorando bene insieme, poi bisogna che le partite vadano in un certo modo".

TARE: "Sono molto sorpreso dall'organizzazione della società. Da subito ho sentito la disposizione di tutti per mettere me e Max nelle condizioni di far partire questo progetto in un certo modo. Siamo appena nei primi passi, ma dobbiamo essere fiduciosi, per portare quel qualcosa in più che serve. Come si è arrivati alla scelta di Allegri? Il viaggio a Lugano per convincerlo? Abbiamo deciso insieme alla società di fare questo cambiamento, con un allenatore esperto e vincente come Max. Non c'erano dubbi, la prima telefonata e poi insieme a Giorgio abbiamo fatto questo viaggio a Lugano per incontrare Max. Incontro piacevole e abbiamo capito che c'erano sinergia e voglia. E da lì eccoci qua".