Allegri replica al direttore di Tuttosport: "Nego integralmente, è stato un alterco con insulti a vicenda"

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha affidato alla nota agenzia di stampa ANSA una risposta al direttore di Tuttosport Guido Vaciago, che in mattinata ha raccontato attraverso il giornale l'aggressione subita dall'allenatore dopo il triplice fischio di Atalanta-Juventus.

LA NOTA ANSA - Massimiliano Allegri, con una dichiarazione diffusa dal suo avvocato, Paolo Rodella, all'ANSA, "nega integralmente" la ricostruzione dei fatti avvenuti nel tunnel dell'Olimpico col direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, e precisa che si è trattato semplicemente "di un acceso alterco verbale col direttore, dovuto alla concitazione del momento, nel corso del quale entrambi loro si sono vicendevolmente insultati ad alta voce".

CHI HA RAGIONE? - Di sicuro Allegri non nega che effettivamente ci sia stato un momento di tensione, qualcosa di piuttosto inusuale specie dalla prospettiva della squadra vincitrice. Secondo quel che è stato possibile ricostruire, dopo la scena di rabbia in campo contro l'arbitro Maresca nel finale, l'allenatore se l'è presa prima con il CFO Giuntoli, allontanandolo dalla festa per la conquista del trofeo, poi con alcune attrezzature fotografiche, danneggiandole in maniera irreparabile.