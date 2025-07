Allegri-Roma, nuovo contatto: i Friedkin attesi in Italia per il nuovo allenatore

Eppur si muove. No, non stiamo parlando della Terra e della famosa frase pronunciata da Galileo Galilei, bensì dell'apparente immobilismo, che immobilismo in realtà non è, della ricerca del nuovo allenatore della Roma.Claudio Ranieri ha confermato e ribadito che a fine stagione ri-dirà addio al calcio, il direttore sportivo Florent Ghisolfi ha invece sottolineato che l'annuncio verrà fatto "quando i Friedkin lo vorranno" ed entrambi hanno già dato alla proprietà i propri consigli e le proprie indicazioni fra cui negli ultimi giorni, è tornato ad emergere il nome di Massimiliano Allegri.

NUOVO CONTATTO - L'allenatore livornese non è un nome nuovo fra quelli sondati dalla Roma e, già una quindicina di giorni fa è andato in scena un contatto diretto fra le parti. Un contatto che secondo quanto raccolto da Calciomercato.comè stato in realtà replicato anche in questi giorni con il suo entourage segnale che ci sia stata un'apertura e una possibilità concreta per portare l'ex-Juventus nella capitale.

I FRIEDKIN IN SVIZZERA, POI L'ARRIVO IN ITALIA - Nella giornata di ieri ha fatto rumore la comparsa del Jet privato di Dan e Ryan Friedkin, quello reso celebre dall'arrivo a Roma di Romelu Lukaku ormai oltre un anno fa. I proprietari del club giallorosso sono stati avvistati a St Moritz, non lontano dal confine italiano dove hanno una residenza nonché base operativa. L'agenda dei tycoon americani è in continua evoluzione, ma Dan Friedkin è atteso in Italia all'inizio della prossima settimana dove, verosimilmente, arriveranno conferme sulla scelta.

