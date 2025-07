Allegri si ripresenta al Milan e blinda Leao: i motivi per cui "farà una grande stagione"

L'asso portoghese è nel mirino di Bayern Monaco e Barcellona ma per il Milan e il nuovo allenatore è una parte troppo importante del nuovo progetto

Rafael Leao farà una grande stagione con il Milan, parola di Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero si è così espresso in conferenza stampa sull'asso portoghese: "Ci ho parlato in mattinata, l'ho visto bene.Credo che adesso possa entrare davvero nell'età della maturazione.E' un bravo ragazzo e sono sicuro che farà una grande stagione con noi".

FELICITA' E GRINTA - Il nuovo credo che Allegri vuole portare al Milan si riassume in due parole: grinta e divertimento. La prima manca con continuità a Leao mentre la seconda accompagna da sempre il suo approccio a questa professione. La sensazione è che sul portoghese Max abbia avuto rassicurazioni importanti, convinto di potergli far fare quel salto in avanti decisivo per la sua carriera. Ci hanno provato in tanti ma senza trovare la chiave, il tecnico livornese punta su queste due parole chiave e sulla responsabilità di essere il vice capitano della squadra.

BAYERN MONACO IN AGGUATO - Se per il Barcellona l'interesse è datato e non ha avuto aggiornamenti in questa sessione di mercato, diverso è il discorso per un Bayern Monaco che ha già parlato più volte con gli agenti del portoghese prima della finale di Champions League a Monaco di Baviera e anche a fine giugno dopo aver abbandonato la pista Nico Williams. Allegri ha accettato le cessioni di Reijnders e Theo Hernandez ma su Leao chiede di tenere il punto alla propria dirigenza: solo un'offerta shock da 100 milioni potrebbe cambiare un disegno preciso che vede Rafa al centro del progetto e anche dell'attacco, libero da compiti difensivi e con la licenza di fare goal, tanti goal.