Allegri torna a Milanello, inizia la stagione del nuovo Milan: raduno e conferenza, il programma

Prende ufficialmente il via oggi, venerdì 4 luglio, la stagione 2025/26 del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri, che torna a Milanello dopo 11 anni.

Inizia oggi ufficialmente la stagione 2025/26 del nuovo Milan, sotto la guida di Massimiliano Allegri. In attesa del raduno vero e proprio, che avverrà lunedì 7, il tecnico livornese ha anticipato rispetto agli altri anni il primo effettivo giorno di lavoro.

Un giorno di primi test sui campi di Milanello per i calciatori presenti, un primo assaggio dei lavori che prenderanno poi il via con un gruppo più completo a partire da venerdì 7 luglio. Tra i primi giocatori ad arrivare oltre al tecnico livornese sono stati Matteo Gabbia e TommasoPobega, quest'ultimo di ritorno dal prestito al Bologna. Arrivato in mattinata anche il nuovo acquisto Samuele Ricci, prelevato dal Torino, per i primi test. Attesi poi altri nomi come Noah Okafor (di ritorno dal prestito al Napoli), Ruben Loftus-Cheek, Samuel Chukwueze, Alex Jimenez, Warren Bondo, Davide Bartesaghi e Lapo Nava.

Per Allegri è arrivato il momento del grande ritorno, nella mattinata di venerdì 4 luglio varca nuovamente i cancelli di Milanello a distanza di 11 anni dall'ultima volta, da quando nel gennaio del 2014 fu esonerato dal Diavolo dopo la sconfitta contro il Sassuolo, sostituito da Clarence Seedorf in panchina.

IL PROGRAMMA



Questo il programma del Milan nei prossimi giorni:

4-5 luglio: primi test a Milanello per i giocatori.

6 luglio: convocazione entro la sera dei calciatori che prenderanno parte al raduno.

7 luglio: giorno del raduno vero e proprio con tanti big (come Maignan, Pulisic e Leao; non Luka Modric, che si aggregherà dopo la conclusione del Mondiale per Club con il Real Madrid e un breve periodo di vacanza), al mattino allenamento chiuso al pubblico e poi nel tardo pomeriggio allenamento sul campo esterno.

7 luglio: in mezzo tra i due allenamenti, alle ore 13, la presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Milan, con conferenza stampa nella sede del club di via Aldo Rossi, Casa Milan.