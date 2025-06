Juventus, il programma verso il Mondiale: allenamenti, partenza e trasferimenti

Per la Juventus, una settimana per scaricare la tensione di una corsa Champions terminata al novantesimo dell’ultima partita del campionato. Una settimana per rifiatare e dare tempo alla testa di liberarsi dai brutti pensieri che aleggiavano nell’ultima parte della stagione. Dopo il rompete le righe, seguito alla vittoria del Penzo di Venezia, lunedì 2 giugno la Continassa spalancherà nuovamente i cancelli e tornerà a ripopolarsi. Lì dove, in questi giorni, nella quiete di un centro sportivo semi vuoto hanno lavorato i calciatori impegnati dai recuperi per gli infortuni, la squadra al completo tornerà ad allenarsi in vista del Mondiale per Club.



Dodici giorni, il tempo necessario per un richiamo atletico, per la gestione delle poche forze rimaste e per inserire nei meccanismi chi rientra da un anno passato altrove, come Rugani e Kostic. La Juventus lavorerà tra le mura domestiche, nelle sue strutture, per preparare la competizione intercontinentale. Non c’è posto migliore di casa, per stare bene e riorganizzare le idee: l’aereo che porterà la squadra negli Usa partirà a ridosso del debutto al Mondiale.



Dodici giorni e poi, il 14 giugno, la partenza in direzione Stati Uniti. Prima tappa Washington e poi il quasi immediato trasferimento in West Virginia, dove la Juventus istituirà il proprio quartier generale. Da qui la Juventus si sposterà prima, nuovamente, a Washington per la partita contro l’Al Ain (18 giugno) e poi a Philapdelphia per quella contro il Wydad AC (22 giugno). Al termine della partita contro il club marocchino, i bianconeri viaggeranno alla volta di Orlando per l’ultimo match del girone, contro il Manchester City, il 26 giugno.



Per il resto, è ancora tutto da scrivere. Il programma di viaggio, così come la storia della Juventus al primo Mondiale per Club. Un’occasione d’oro per provare immediatamente a lasciarsi alle spalle una stagione altamente deludente, parzialmente salvata dal quarto posto. Un’occasione per lasciar intravedere le prime tracce di futuro, di nuova Juve. Un’occasione – dulcis in fundo -, per sfruttare la scintillante vetrina americana, allargare la fan base e rimpinguare le casse del club.