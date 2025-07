Allenatore, proprietà, squadra: il Monza cambia tutto e prova a ripartire

Al via il raduno per la squadra brianzola, che dopo la retrocessione punta a un'immediata ripartenza e al ritorno in Serie A.

Non è di certo stata un'annata facile per il Monza, che ha visto chiudere il proprio campionato con l'ultimo posto in classifica e la retrocessione in Serie B dopo tre anni consecutivi in massima serie.

Il club brianzolo ha vissuto vicissitudini societarie complicate che, unite a un impoverimento tecnico e una traballante gestione degli allenatori, si è tradotta con una stagione decisamente fallimentare.

Ora però il Monza vuole ripartire e il cambio di vertice rappresenta un primo importante passo verso questa direzione. Fininvest ha lasciato il calcio dopo oltre 30 anni, cedendo le sue quote alla BLV, società americana colosso dell'intrattenimento.

I nuovi proprietari inizieranno dunque a ristrutturare la società, affidandosi ad alcune figure ereditate dalla precedente gestione, ma che resteranno centrali in questa fase di transizione, come ad esempio Adriano Galliani.

Nuova proprietà, nuovo allenatore. Il Monza ha deciso di puntare su Paolo Bianco, ex tecnico di Frosinone e Modena, con un lungo passato come collaboratore tecnico anche in realtà importanti come la Juventus.

Incaricato di rinforzare la squadra è Nicolas Burdisso, che inizia la sua avventura da direttore sportivo in Italia. L'argentino dovrà gestire alcune situazioni delicate in uscita, come quella di Matteo Pessina.

Occhio però anche al mercato in entrata, con Simone Pafundi che potrebbe essere l'uomo immagine e rilancio del nuovo percorso del Monza.