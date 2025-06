Allenatore Roma, balzo di Allegri in quota: superato Ancelotti, per i bookie resiste la conferma di Ranieri

“Per annunciare l'allenatore si attenderà la fine della stagione. Tutte le voci che escono non provengono mai da noi” e su Carlo Ancelotti: “Ogni volta ne leggo uno, ma noi siamo concentrati solo sul nostro lavoro". Con queste parole Claudio Ranieri interviene nuovamente sulla questione del suo successore sulla panchina della Roma nella prossima stagione.

L'idea Ancelotti, in primo piano sui titoli dei giornali sportivi negli ultimi giorni, è stata però scavalcata, in quota, dall'ipotesi Allegri. L'ex allenatore di Milan e Juventus è offerto sulla panchina giallorossa, la prossima estate, a 3 su Better, rispetto all'8 di due settimane fa. La pista del tecnico del Real Madrid resta comunque calda a 4,50. Completa il podio, in lavagna, la conferma di Ranieri a 5,50. I bookie danno ancora fiducia a Francesco Farioli, emergente allenatore dell'Ajax, a 6. Si giocano invece a 8 Maurizio Sarri e il clamoroso ritorno di Josè Mourinho.