Allenatore Sampdoria, Lombardo aspetta la chiamata, ma spunta Donati

La Samp è ancora senza allenatore: Lombardo aspetta la chiamata di Manfredi, sullo sfondo Iachini e c'è una new entry

La Sampdoria, ad oggi, è l'unica squadra di Serie B oltre al Frosinone che non ha ancora annunciato il nuovo allenatore. La chiusura con Lombardo e Gregucci sembrava ad un passo, i due restano in attesa di una chiamata da parte di Matteo Manfredi e Andrea Mancini per capire se potranno proseguire il lavoro iniziato nella scorsa stagione, chiusa con la salvezza nel playout contro la Salernitana. Per ora non ci sono stati contatti ufficiali, ma entrambi sperano in una conferma che darebbe continuità a un gruppo che ha ricompattato lo spogliatoio nel momento più difficile dell’anno. Intanto, si è chiusa in via definitiva l’avventura di Alberico Evani alla guida della Sampdoria. La separazione è arrivata nelle ultime ore e ha sorpreso lo stesso Manfredi, che inizialmente sembrava orientato a ripartire proprio dallo staff dei “sampdoriani”. La scelta è stata presa senza troppi proclami, ma rappresenta un chiaro segnale della volontà di dare una nuova impronta alla guida tecnica.

La decisione sul nuovo allenatore è attesa entro questa settimana, perché Manfredi vuole definire al più presto la base tecnica da cui far partire la programmazione della prossima stagione. Tra i nomi che restano in corsa secondo Il Secolo XIX c’è Beppe Iachini, allenatore esperto, protagonista della promozione in Serie A del 2012 con i blucerchiati dopo i playoff vinti contro il Varese. Molto amato dalla tifoseria, Iachini è stato più volte vicino a un ritorno in panchina a Genova, l’ultima ad aprile 2025. In passato, però, fu scartato da Pasquale Sensibile, che per la Serie A preferì puntare su Ciro Ferrara.

Il nome a sorpresa delle ultime ore è però quello di Massimo Donati. Ex centrocampista con un passato anche alla Samp, Donati è considerato un tecnico emergente. Dopo una breve esperienza alla Sambenedettese in Serie C nel 2021, ha guidato il Legnago Salus portandolo dalla Serie D alla C in due stagioni. Nell’ultima annata ha allenato il Kallithea in Grecia, attirando l’attenzione anche fuori dai confini italiani. Donati era già stato accostato alla Sampdoria in due momenti chiave: nell’estate 2024, quando Andrea Pirlo era in bilico, e poi ad aprile 2025, dopo l’esonero di Leonardo Semplici. Il suo profilo piace per freschezza, ambizione e conoscenza dell’ambiente, ma servirebbe un’accelerazione netta per trasformare le suggestioni in trattativa.