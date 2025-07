Altro colpo per il Venezia: ufficiale l'arrivo di Casas

Gli arancioneroverdi accolgono l'attaccante spagnolo cresciuto nelle giovanili del Real Madrid.

Altro rinforzo per il Venezia. I veneti, recentemente retrocessi in Serie B, hanno ufficializzato l'arrivo a parametro zero dell'attaccante spagnolo Antonio Casas.

Classe 2000, Casas ha trascorso l'ultima stagione a Cordoba, realizzando 10 goal in 40 presenze nel campionato di seconda divisione spagnola.

Questo l'annuncio del Venezia: "Il Venezia FC comunica il tesseramento dell’attaccante spagnolo Antonio Casas. Arrivato da svincolato a seguito della scadenza del suo contratto con il Cordoba FC, Casas ha firmato un accordo fino al termine della stagione 2027/28. Cresciuto nelle giovanili di Real Madrid e Atletico Siviglia, nella stagione 2021/22 Casas passa al Cordoba FC, con cui nel corso di quattro stagioni ha totalizzato 51 gol e 10 assist in 150 partite. A livello internazionale, l'attaccante ha collezionato 1 presenza con l'Under 19 spagnola".