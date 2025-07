Alvaro Morata dovrà attendere qualche giorno prima di iniziare la sua avventura al Como: il Galartasaray vuole chiudere prima per un altro attaccante

Alvaro Morata dovrà attendere qualche giorno in più per ottenere il via libera dal Galatasaray per firmare con il Como. Secondo quanto raccolto, il club turco vuole prima chiudere per un altro attaccante e poi darà l'ok all'addio dello spagnolo. E questo altro attaccante può rispondere al nome di Osimhen sul quale il pressing è asfissiante.

SCONTO - Il Galatasaray si è irrigidito dinanzi alla presa di posizione di Alvaro che ha deciso autonomamente di lasciare Istanbul sei prima rispetto all'accordo in vigore con il Milan. Ora il club turco non vuole cedere di un millimentro e chiede al Milan uno sconto rispetto ai 6 milioni previsti per il prestito annuale.

9 MILIONI - Una volta concluso l'iter tra Galatasaray e Milan entrerà in scena il Como che dovrà corrispondere i 9 milioni per l'acquisto a titolo definitivo del centravanti spagnolo campione d'Europa. Una richiesta precisa di Cesc Fabregas che considera l'amico Alvaro come la chiocchia giusta per far crescere i giovani.