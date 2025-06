Massimo Ambrosini tornerà al Milan? Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, il club sta valutando di inserire la sua figura come collante fra lo staff tecnico e quello dirigenziale. Sono in corso tutte le valutazioni del caso e qualche giorno fa l’ex capitano del Milan è stato a casa Milan per un primo contatto con la società. Un’opzione da valutare e da tenere in considerazione, che a Radio Lega Serie A ha commentato così: "Nessuno mi ha chiamato dal Milan, quindi non ho niente da dire”.

Inoltre, l’ex centrocampista rossonero ha analizzato così la possibilità dell’arrivo a parametro zero di Luka Modric: "Mi stupiva un po' l'interesse del Milan, però poi ho capito come Luka potrebbe essere uno stimolo, una guida anche solo per la presenza. Sì, l'età è un problema ma puoi farci un contratto breve, e poi il Milan non giocherà le coppe quindi si può gestire bene. Credo sia una mossa che darebbe prestigio e lustro anche dal punto di vista psicologico, perchè se giochi con Modric è una cosa abbastanza netta e chiara a tutti".

E su Theo Hernandez: "Alla fine penso siano felici tutti, è una soluzione che credo possa accontentare lui e il Milan. Il ragazzo si è trovato in questa situazione, poi bisogna vedere se accetta eh, non sono così sicuro. Comunque a 27 anni, ha avuto l'idea di sperare in una cosa nuova che non è arrivata, il rischio è quello che restare e andare via a zero, e lì sarebbe un casino per tutti. Però se Theo si trova in questa situazione, significa che di offerte importanti non ne sono arrivate, e ci sarà un motivo..".