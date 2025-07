Carlo Ancelotti non si sbilancia sul futuro: "Mondiale per Club e Brasile? Ne parleremo a fine stagione". Ma su una cosa si espone: "Assurdo mettere in discussione il Real Madrid, un club che ha vinto 30 titoli in undici anni...".

I Blancos si leccano ancora le ferite dopo l'eliminazione ai quarti di Champions League contro l'Arsenal, capace di vincere sia a Londra sia al Santiago Bernabeu. E' già tempo però di tornare in campo, domani c'è la sfida interna con l'Athletic Bilbao nella 32esima giornata di Liga con l'obiettivo di tenere viva la sfida a distanza con il Barcellona per il titolo.

Alla vigilia della partita ha parlato proprio Carlo Ancelotti, tecnico del Real, e tra una frecciata e l'altra ai critici ha difeso la squadra senza però esprimersi sul proprio futuro: le sue dichiarazioni.

LA PARTITA CON l'ATHLETIC - "Sarà una partita intensa, entrambe le squadre hanno giocato una partita durante la settimana. Congratulazioni all'Athletic per aver raggiunto le semifinali di Europa League, si avvicinano sempre di più alla finale del San Mamés. Noi vogliamo continuare a lottare per la Liga".

IL CLUB E I GIOCATORI HANNO DATO IL LORO SOSTEGNO? - "Ho parlato con i giocatori e ho parlato con la società. Siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Siamo tutti dispiaciuti di aver abbandonato la competizione in cui abbiamo avuto più successo. Non puoi sempre vincere. Abbiamo la stessa idea. Non c'è alcuno scontro con il club. Chi dice che c'è uno scontro mente. Il presidente dimostra più affetto in questi giorni rispetto a quando abbiamo vinto. La realtà è che in questo mondo tutto viene messo in discussione, persino un club che ha vinto 30 titoli in undici anni...".

DUE ANNI FA L'ELIMINAZIONE DALLA CHAMPIONS E L'ANNO DOPO VITTORIA IN CAMPIONATO E CHAMPIONS: PUO' SUCCEDERE DI NUOVO? - "Tutto può essere mantenuto. Una valutazione futura dovrà essere fatta a fine stagione. Continuiamo a competere per titoli che rimangono importanti. Tra una settimana abbiamo la finale (di Copa del Rey, ndr) e a fine stagione avremo il primo Mondiale per Club della storia. Parlarne ora non è la cosa giusta da fare".

IN BRASILE DICONO CHE DIVENTERA' IL LORO ALLENATORE, MA ANCELOTTI DICE CHE VUOLE RESTARE - "Ne parleremo alla fine della stagione...".

COSA HA FATTO PIU' MALE DOPO L'ELIMINAZIONE DALLA CHAMPIONS LEAGUE - "Mettere in discussione un club che ha vinto così tanti titoli nell'ultimo decennio. Mi sembra assurdo".

SI ASPETTAVA DI PIU' DAI GIOCATORI? - "Tutto quello che voglio fare è ringraziare tutti questi giocatori. Perché finora mi sono divertito molto e voglio continuare a farlo. Restiamo uniti, abbiamo un ottimo rapporto. Questi giocatori mi hanno dato l'opportunità di vincere due Champions League negli ultimi anni".

GUIDERA' LA SQUADRA AL MONDIALE PER CLUB? - "Parlerò di tutto questo con la società alla fine della stagione".

A MADRID L'UNICA COSA CHE CONTA E' VINCERE LA CHAMPIONS LEAGUE? - "La Champions è ovviamente la competizione più importante, non solo per il Madrid, ma per tutti i club. Anche tutto il resto conta: la finale della Copa del Rey, provare a vincere la Liga e il Mondiale per Club...".

PERCHE' NON VUOLE PARLARE DEL SUO FUTURO? - "Non voglio parlare del mio futuro adesso. Parlerò con la società a fine stagione, non con voi. Adesso non voglio parlare".

COSA PREOCCUPA DI PIU' - "Dobbiamo tornare a sentirci positivi. Quindi dobbiamo ritrovare la nostra solidità in questo frangente finale perché nelle ultime partite abbiamo subito molti gol".

PARLERA' DEL SUO FUTURO ALLA FINE STAGIONE? AVVERRA' PRIMA O DOPO IL MONDIALE PER CLUB? - "Non lo so".

NESSUNO SCONTRO CON LA SOCIETA' - "Ho sempre avuto un ottimo rapporto con il club e lo avremo sempre. Tutto ciò che faremo sarà sempre insieme, non avremo mai alcun tipo di scontro. Affermare che c'è uno scontro tra me e il club significa trarre in inganno le persone".