Ancelotti annuncia: "Mio figlio Davide è in trattativa per allenare un club europeo"

Carlo Ancelotti, ct del Brasile, non ha portato con sé il figlio Davide, che lo ha seguito nello staff fino ad oggi. Il motivo, ha spiegato l'allenatore in occasione della sua presentazione, è legato al fatto che Ancelotti Junior potrebbe mettersi in proprio e sedere su una panchina come tecnico.

"Sta attualmente trattando con una squadra europea. Quindi ho pensato fosse giusto che non venisse qui. Se troverà squadra, gli augurerò il meglio. Altrimenti può tornare da noi in qualsiasi momento", ha spiegato l'ex allenatore di Real Madrid e Milan.

DOVE PUO' ANDARE DAVIDE ANCELOTTI - Tutto sembra indicare che Ancelotti jr. diventerà il prossimo tecnico dei Rangers; sarà quindi Paul Clement il vice di Ancelotti, che ha coinvolto anche analisti, assistenti e medici brasiliani.