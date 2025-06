Ancelotti: "Io alla Roma? Al Real Madrid sto bene, ma i contratti si possono anche rompere..."

Ospite della trasmissione “Radio Anch'io lo Sport” su Radio Rai, l'allenatore del Real MadridDal suo legame col club spagnolo alle voci di mercato che lo vorrebbero nuovamente nel mirino della Roma su input dell'attuale tecnico ad interim Claudio Ranieri, che dal prossimo 1° luglio 2025 assumerà l'incarico di consulente del club giallorosso.

"Per me è un onore e un piacere allenare il Real Madrid, vincere non è mai facile ma farlo qui è un po' più semplice rispetto ad altre parti. In Champions arrivare in finale è l'obiettivo di tutti, fin qui il nostro cammino non è stato semplice, ma mancano due partite per qualificarci e poi vedremo. Il Liverpool fin qui ha fatto percorso netto, ma è a marzo e ad aprile che devi essere pronto per vincere", ha dichiarato a Radio Rai Carlo Ancelotti.

E a proposito della sua permanenza sulla panchina dei blancos oltre questa stagione – il contratto di Ancelotti col Real Madrid scade nel giugno 2026 – il tecnico italiano si è espresso così: "La Roma? Se ne parla molto, ma io sto molto bene qui e lavoro per rimanere qui il più possibile. Ranieri è un amico e sta facendo molto bene, sono molto contento. Sono molto legato alla Roma, ho sempre ottimi ricordi, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Per ora sto bene qui e non penso al mio futuro. Ho ancora un contratto di due anni qui, ma i contratti si possono rompere o allungare".