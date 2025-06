Ancelotti: "Voglio continuare a scrivere la storia del Real Madrid. Sulle condizioni di Mbappé..."

In vista della finale di Coppa Intercontinentale tra Real Madrid e Pachuca, l'allenatore dei blancos Carlo Ancelotti ha giurato amore al club spagnolo: "Io l’allenatore con più titoli della storia del Real Madrid? È qualcosa di importante anche per me, ottenere tanto successo con questo club. Penso di aver fatto un buon lavoro e voglio continuare a farlo". Queste, invece, le parole sulle condizioni di Mbappé:

"La situazione di Kylian è semplice, si è allenato ieri e ha avuto buone sensazioni. Oggi sarà importante vedere come si sente, dovrà valutare le sue sensazioni. Se sta bene, giocherà, ma se c’è un minimo rischio, non lo farà. Le sensazioni di ieri sono state molto buone e siamo ottimisti".