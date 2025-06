Angelino all'Al-Hilal affare solo rimandato: ecco perché si è bloccato

L’operazione Angelino-Al Hilal si è bloccata lunedì sera, ma l’affare non è saltato definitivamente. La squadra araba aveva trovato un accordo con la Roma sulla base di 23 milioni più due di bonus e il giocatore (ora in vacanza in Spagna) era pronto a lasciare la squadra giallorossa. Ma a poche ore dal gong finale della sessione speciale del mercato per il Mondiale per Club è saltato tutto.



TEMPI STRETTI - I tempi erano strettissimi e l’Al-Hilal ha dovuto consegnare la lista per il torneo nella serata di ieri. Inoltre il club ha sperato fino all’ultimo nella riapertura di Theo Hernandez. Il francese, però, non ha avuto alcun ripensamento e la sua priorità è sempre stata quella di andare all’Atletico Madrid (affare che ancora non si è sbloccato). A luglio la squadra allenata da Simone Inzaghi tornerà su Angeliño che adesso è diventata la scelta numero uno.

– Nelle prossime settimane Angeliño tornerà a parlare dell’ingaggio con l’Al-Hilal. La prima proposta da 7 milioni era stata rifiutata, etramite il suo entourage. Le parti continueranno a trattare.

LE ALTERNATIVE – La Roma – una volta definita la cessione di Angeliño – andrà a caccia di un sostituto. Gasperini ha indicato Gosens per rinforzare la fascia sinistra, ma al momento non è arrivata nessuna offerta ufficiale per l’esterno della Fiorentina. Occhi anche su De Cuyper del Bruges: valutazione di 15 milioni di euro. In lista Martin del Genoa che piace anche alla Lazio.

