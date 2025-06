ANSA - Fagioli: "Mi erano stati promessi vantaggi se avessi portato altri scommettitori". La deposizione di Zaniolo

Emergono a fonte ANSA nuovi dettagli in merito alle deposizioni ai pm di Torino e alle intercettazioni nel contesto del caso scommesse, fatti che hanno avuto luogo tra il 2021 e il 2023. "Io sapevo perfettamente che avevo giocato su piattaforme illecite e sapevo che dietro potevano esserci persone pericolose", ha ammesso Nicolò Zaniolo, oggi attaccante della Fiorentina.

LA DEPOSIZIONE - "Tutto è cominciato perché io volevo giocare a poker e a black jack ed essendo nella squadra Nazionale con Fagioli, ho chiesto a lui dove potevo giocare". Zaniolo spiega di aver ottenuto il numero del presunto coordinatore del giro, Tommaso De Giacomo, che "mi mandava un link sul quale inserivo username e password". Il difensore del Milan Alessandro Florenzi ha indicato la gioielleria di Milano Elysium come destinatario dei bonifici per pagare i debiti. Centinaia di migliaia di euro, cifra confermata anche dall'ex Milan Sandro Tonali e dallo stesso Nicolò Fagioli, oggi compagno di squadra di Zaniolo alla Fiorentina.



FAGIOLI COME "BUTTADENTRO" - "Gli organizzatori dei siti mi avevano proposto di riconoscermi un qualche vantaggio se avessi portato altri scommettitori", la confessione di Fagioli. "Bravo, catturalo ... lavora per me (...) chiaramente poi ti faccio il regalo a te", i messaggi di De Giacomo a Fagioli in una in chat del 2022, Oltre a Zaniolo, come risulta dalle chat e dagli atti della Procura, Fagioli avrebbe "portato" Raoul Bellanova, difensore dell'Atalanta e della Nazionale, e avrebbe provato anche con Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juve, e Federico Gatti, centrale bianconero, questi ultimi entrambi non indagati. Coinvolto invece Weston McKennie, centrocampista della Juve. Tonali invece sarebbe stato il tramite tra De Giacomo e Florenzi. Infine, sarebbe stato Mattia Perin, portiere bianconero, a fornire "un nuovo sito di gioco", provvedendo "ad assegnare ai partecipanti le credenziali".