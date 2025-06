Arezzo-Milan Futuro: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Massimo Oddo, dal suo arrivo sulla panchina del Milan Futuro, è ancora a caccia della prima vittoria. La 33ª giornata del Girone B di Serie C oppone i rossoneri all'Arezzo, in piena corsa per i Playoff ma reduce da 2 ko di fila. Per il Diavolo, invece, il pari interno col Pontedera non ha cambiato gli scenari che lo vede sul fondo della classifica.

Data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming di Arezzo-Milan Futuro sono info disponibili in questa pagina.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

* Partita: Arezzo-Milan Futuro

* Data: sabato 22 marzo 2025

* Orario: 19:30

* Canale TV: Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (256)

* Streaming: NOW, Sky Go

PROBABILI FORMAZIONI

AREZZO (4-3-3): Trombini; Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti; Fiore, Chierico, Dezi; Pattarello, Ogunseye, Ravasio. All. Bucchi.

MILAN FUTURO (3-5-2): Raveyre; Coubis, Camporese, Minotti; Quirini, Alesi, Malaspina, Branca, Bozzolan; Sia, Magrassi. All. Oddo.

DOVE VEDERE AREZZO-MILAN FUTURO IN TV

Arezzo-Milan Futuro sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (256).

AREZZO-MILAN FUTURO IN DIRETTA STREAMING

Arezzo-Milan Futuro, in streaming, sarà visibile su NOW e Sky Go.