Argentina, i convocati di Scaloni per Cile e Colombia: fuori Dybala e Messi, ci sono Soulé e Castellanos

Il commissario tecnico dell’Argentina campione del mondo, Lionel Scaloni, ha convocato sei giocatori della Serie A per le prossime partite contro Cile e Colombia, valide per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2026.

GLI 'ITALIANI' - Tra i convocati dell'Albiceleste, reduce dal secondo successo di fila in Coppa America, figurano Musso dell’Atalanta, Paredes e Soulé della Roma, Nico Gonzalez della Fiorentina, Lautaro Martinez dell’Inter e Valentin Castellanos della Lazio.

FUORI DYBALA E MESSI - Rimane invece escluso Paulo Dybala, trequartista della Roma, coinvolto in alcune voci di mercato che lo vorrebbero in partenza verso l’Arabia Saudita. Assente anche Lionel Messi, ancora fermo per infortunio.

Di seguito la lista completa:

PORTIERI: Dibu Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli, Walter Benítez.

DIFENSORI: Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nahuel Molina, Germán Pezzella, Leo Balerdi, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco.

CENTROCAMPISTI: Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lo Celso, Equi Fernández, Rodrigo De Paul, Nicolás González.

ATTACCANTI: Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Valentín Carboni, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Valentín Castellanos.