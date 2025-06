Arnautovic liscia a porta vuota e l'Inter pareggia: l'immagine di uno Scudetto che si allontana

Minuti finali di Inter-Lazio. Il risultato è 2-2: i nerazzurri si sono appena fatti riprendere dai biancocelesti con la doppietta di Pedro. La squadra di Inzaghi si riversa nella metà campo di quella di Baroni alla ricerca di un'ultima occasione. E l'occasione arriva. Cross dalla sinistra, sponda di Acerbi che pesca Arnautovic, appena entrato. L'austriaco riesce a svicolare dalla marcatura del difensore e si appresta a calciare a botta sicura ma cicca il pallone. Gli ottantamila cuori nerazzurri saltano un battito: sul colpo mancato dell'ex Bologna si spengono le speranze di un sorpasso alla penultima curva.

Certo nulla è ancora deciso e, anzi, l'Inter resta a una sola lunghezza dal Napoli, così com'era 90' fa. Tutto sarà ancora in ballo nella 38esima quando Thuram e compagni faranno visita al Como mentre la squadra di Conte ospiterà il Cagliari che si è appena salvato matematicamente. Tuttavia quello che resta dopo questo match è la sensazione di beffa, di occasione mancata. E proprio quel mancato destro di Arnautovic non lascerà forse dormire molti dei tifosi nerazzurri presenti a San Siro e in giro per l'Italia.

Un episodio quello che ha visto protagonista in negativo Marko Arnautovic che è solo l'ennesima delusione della sua stagione - e di tante delle riserve nerazzurre, soprattutto in attacco. Il bilancio dell'austriaco recita un triste 4 goal e 2 assist in 17 gare, un contributo da comprimario e tante, troppe occasione mancate. Nessuna come quella nel recupero di Inter-Lazio, un pallone lisciato a porta vuota che pesa e peserà ancor di più quando, se il Napoli vincerà col Cagliari, diverrà l'immagine dello Scudetto scappato di mano alla truppa di Inzaghi.