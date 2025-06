Arriva la sentenza del TFN: Brescia penalizzato di 4 punti e retrocesso in Serie C. Sampdoria ai playout, Frosinone salvo

E’ arrivata la decisione ufficiale: il Tribunale Nazionale Federale della Figc ha inflitto al Brescia punti 8 di penalizzazione in classifica, di cui 4 da scontare nella corrente stagione sportiva e 4 da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025-2026. All’interno del dispositivo vengono poi annunciati i sei mesi di inibizione per Massimo Cellino e sei per Edoardo Cellino. I conti sono presto fatti: a causa della penalizzazione nella stagione corrente di 4 punti, il Brescia viene retrocesso in Serie C. E’ il verdetto della sentenza arrivata dopo la fine del processo sportivo di primo grado svoltosi dopo il deferimento del club.

LA CRONISTORIA – La spiacevole situazione nasce per il pagamento di Irpef e Inps con crediti risultati inesistenti a seguito della verifica dell’Agenzia delle Entrate. Il Brescia aveva presentato una memoria difensiva, sostenendo la tesi della truffa. Successivamente, la Procura ha deferito la società di Cellino, fissando a oggi il processo di primo grado al Tribunale Federale, che ha emesso la sentenza di penalizzazione. Da questo momento in poi, partirà l’iter per l’appello alla Corte Federale, come sottolinea anche La Gazzetta dello Sport. Il Brescia, in ogni caso, ha deciso di presentare ricorso in merito alla sentenza. La Corte Federale, ricorda Sky Sport, si riunirà tra il 10 e il 12 giugno.

CONSEGUENZE – Le dirette conseguenze della penalizzazione del Brescia – retrocesso in Serie C – portano a un cambiamento sostanziale della classifica di B:allo stato attuale dei fatti, il Frosinone si salva, mentre la Sampdoria si giocherà la permanenza della categoria nei playout contro la Salernitana, con andata a Genova e ritorno a Salerno.

IL DISPOSITIVO - “IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 maggio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28218 /1178pf24 25/GC/blp del 22 maggio 2025 nei confronti dei sigg.ri Massimo Cellino ed Edoardo Cellino, nonché nei confronti della società Brescia Calcio Spa, il seguente DISPOSITIVO DISPOSITIVO P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:- per il sig. Massimo Cellino, mesi 6 (sei) di inibizione;- per il sig. Edoardo Cellino, mesi 6 (sei) di inibizione;- per la società Brescia Calcio Spa, punti 8 (otto) di penalizzazione in classifica, di cui 4 (quattro) da scontare nella corrente stagione sportiva e 4 (quattro) da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026. Così deciso nella Camera di consiglio del 29 maggio 2025”.

IL COMUNICATO DEL BRESCIA - "Brescia Calcio prende atto della decisione di stasera del Tribunale Federale Nazionale. Esaminerà le motivazioni anche con riguardo a tutte le articolate difese che sono state portate all’attenzione dei Giudici federali e riserva sin d’ora di presentare reclamo alla Corte Federale d’Appello".

IN SERIE C - Inoltre, il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con 8 punti di penalizzazione il Trapani, da scontarsi nella prossima stagione. Sei mesi di inibizione per Valerio Antonini e sei per Vito Giacalone. Sanzioni anche per il Messina (-14) e Triestina (-9).

IL SECONDO DISPOSITIVO - “IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 maggio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28152 /1177pf24 25/GC/blp del 22 maggio 2025, nei confronti dei sigg.ri Valerio Antonini e Vito Giacalone, nonché nei confronti della società FC Trapani 1905 Srl, il seguente DISPOSITIVO DISPOSITIVO P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:- per il sig. Valerio Antonini, mesi 6 (sei) di inibizione;- per il sig. Vito Giacalone, mesi 6 (sei) di inibizione;- per la società FC Trapani 1905 Srl, punti 8 (otto) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026. Così deciso nella Camera di consiglio del 29 maggio 2025”.