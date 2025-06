Sarà all’Old Trafford il debutto stagionale dell’Arsenal nella prossima edizione della Premier League. La prima giornata – che si disputerà nel weekend di ferragosto – vedrà dunque subito un big match fra due delle più grande squadre d’Inghilterra con la sfida fra i Gunners di Mikel Arteta e il Manchester United. Il quesito da porsi è, in realtà, uno solo: con quale centravanti si presenterà la formazione londinese?Le piste sono varie, ma il testa a testa più importante porta nelle direzioni di Benjamin Sesko del Lipsia e di Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona. Le notizie che rimbalzano dalla Germania, tuttavia, ci proiettano verso uno scenario decisamente più chiaro.

ACCORDO CON SESKO – La BILD, infatti, riporta un aggiornamento importante sulla questione attaccante in queste ore: l’Arsenal, secondo quanto viene scritto in terra tedesca, ha raggiunto un accordo con l’entourage di Benjamin Sesko per contratto pluriennale. Le parti hanno concordato verosimilmente cifre e durata dell’accordo, con il giocatore sloveno che è ora il candidato numero uno a essere l’attaccante principe della squadra di Arteta. L’Arsenal, inoltre, è pronto a dare l’assalto a Sesko con un’importante offerta da far recapitare al Lipsia nei prossimi giorni: una proposta che potrebbe aggirarsi intorno agli 80/100 milioni di euro.

E GYOKRES? - E se l’Arsenal ha deciso di andare all-in su Sesko, cosa sarà del futuro di Viktor Gyokeres? Il centravanti svedese è al centro di un caso diplomatico con lo Sporting Lisbona fra promesse di cessioni a cifre minori rispetto alla clausola rescissoria da parte del presidente, smentite e un entourage del giocatore pronto a far valere la propria posizione per permettere un addio maggiormente semplice di Gyokeres dal Portogallo. Dato l’accordo raggiunto – per i media tedeschi – fra i Gunners e Sesko, è chiaro che lo svedese torni a essere un profilo importante su cui si scatenerà un’asta in queste settimane, con le società saudite che potrebbero inserirsi.

LA JUVENTUS OSSERVA – Gyokeres avrebbe deciso di rifiutare anche la destinazione Manchester United – riporta Record -, altro motivo che porta la Juventus a monitorare la situazione del centravanti svedese.La Vecchia Signora rimane in posizione vigile sul giocatore, specialmente qualora Dusan Vlahovic dovesse lasciare Torino nelle prossime settimane mettendo nelle casse bianconere una cifra ritenuta congrua. Qualora lo Sporting entrasse nell'ordine di idee di scendere a compromessi e indicare una via di mezzo nell'ordine dei 70/80 milioni di euro - cifra ipotizzabile come punto d’incontro fra la clausola presente all’interno dell’accordo con lo Sporting e quei 100 milioni tanto sognati dalla dirigenza – la Juventus e le altre pretendenti di Gyokeres potrebbero muovere qualche passo più concreto. Anche se, al momento, il club bianconero è proiettato principalmente sul tentativo di confermare Randal Kolo-Muani e non perde di vista la pista che conduce a Viktor Osimhen, di rientro a Napoli se il Galatasaray non riuscisse a trovare argomenti convincenti per confermare il prestito dell'ultima stagione e se la corte dell'Al Hilal continuasse a non produrre effetti.